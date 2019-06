Hanne Drost (SP) stapt op uit Haagse raad

SP-fractievoorzitter Hanne Drost stopt per 4 juli met haar werkzaamheden voor haar partij in de Haagse gemeenteraad. Ze zegt het werk als fractievoorzitter niet meer te kunnen combineren met haar werk voor de Tweede Kamerfractie van de SP.

In de Haagse raad wordt haar zetel overgenomen door Lesley Arp, zij stond voor de verkiezingen van maart 2018 op een tweede plek op de kieslijst. Ze noemt het een “grote eer en verantwoordelijkheid” om het werk van Drost over te nemen. Ze was de afgelopen tijd al actief als fractievertegenwoordiger op thema’s als ‘wonen’ en ‘stadsontwikkeling’.

Hanne Drost zat namens de partij een kleine twee jaar op de eerste zetel van haar partij. In september van 2017 volgde ze partijlid Bart van Kent op, hij vertrok naar de Tweede Kamerfractie. Bij de laatste verkiezingen werd Drost lijsttrekker van de partij, daarmee behaalde de SP één zetel in de raad.

