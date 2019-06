Inholland-studenten maken samen met Den Haag FM radio voor Parkpop

Negentien studenten van de opleiding Creative Business van de Inholland vestigingen in Den Haag, Rotterdam en Haarlem bundelen hun krachten om op 28, 29 en 30 juni radio te maken tijdens Parkpop in Den Haag. Dit doen ze in samenwerking met Den Haag FM.

Drie dagen Parkpop

Parkpop is een van de grootste popfestivals van Europa. Dit jaar zijn er tijdens het gratis evenement op zondag 30 juni onder andere optredens van Ronnie Flex, Ilse de Lange, Jett Rebel en Nile Rodgers. Parkpop begint echter al op vrijdagavond met optredens in het centrum van de stad en op zaterdag staat Parkpop Saturday Night op het programma met optredens van Skunk Anansie, Tears For Fears, Nile Rodgers & CHIC, Cypress Hill en DIRECT.

Studentenradioteams

De radio-opdracht is een extra praktijkopdracht voor de tweedejaarsstudenten die de radioteams vormen van de Inholland leerwerkbedrijven NEWb uit Den Haag en Rotterdam en Rookie uit Haarlem. De drie radioteams maken tijdens het Parkpopweekend samen radio vanuit de studio in het Zuiderpark. Daarnaast gaan studentreporters op pad om de sfeer van het festival over te brengen op de luisteraars. “Radio maken in de school is nog veilig binnen de muren. Maar dit is radio maken in de echte wereld”, vertelt docent Rutger Boxhoorn over de radio-opdracht van de studenten.

Door de samenwerking met Den Haag FM zijn de shows van zaterdag en zondagavond ook via de ether te volgen. Via de social media van Inholland delen de studenten bovendien het laatste nieuws over Parkpop.

Inholland Radio kan worden beluisterd via Den Haag Totaal, Den Haag FM en de online streams van Inholland Radio Haarlem en Inholland Radio Rotterdam.

Meeluisteren via Den Haag Totaal:

Vrijdag 28 juni van 14:00 – 22:00

Zaterdag 29 juni van 12:00 – 22:00

Zondag 30 juni van 12:00 – 22:00

Meeluisteren via Den Haag FM (92.0 FM in Den Haag e.o.):

Zaterdag 29 juni van 18:00 – 22:00

Zondag 30 juni van 14:00 – 22:00