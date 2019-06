Marktkoopman Robbie van der Veen: “Verbied nou alsjeblieft die plastic tasjes”

Meer in

Plastic tasjes worden na de zomer steeds minder gebruikt op de Haagse Markt. Als eerste grote markt van Nederland willen de marktkooplieden en D66 er samen voor zorgen dat er steeds meer juten, linnen of papieren draagtassen worden gebruikt. “Voor de toekomst en die van onze kinderen moet je plastic uitbannen”, vertelt marktkoopman Robbie van der Veen op Den Haag FM.

Volgens D66-raadslid en initiatiefnemer van het plan, Daniël Scheper, gebruiken Hagenaars jaarlijks zo’n 27 miljoen plastic tasjes op de Haagse Markt. “Het is een mooi voorstel, maar het is wel heel kort door de bocht om het ineens uit te bannen”, vertelt Robbie. Om deze afspraak in goede banen te leiden zal er een ‘plasticakkoord’ tussen ondernemers van de Haagse Markt en de gemeente komen.

Uiteindelijk zou geen enkel product nog meegaan in een normaal plastic, maar in beter afbreekbare tasjes. “Die zijn wel duurder en dat gaat de ondernemer meer geld kosten”, aldus Van der Veen.

Samen sterker

Wanneer de hele markt gebruik maakt van afbreekbare tasjes zal dat de kosten drukken. “Dan zou het tasje nog maar vijf cent duurder zijn en dat zou al schelen’, zegt Wim van Leeuwen, coördinator van de Haagse Markt.

Luister hier naar het interview met Robbie van der Veen op Den Haag FM.