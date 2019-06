Meisje zwaargewond na botsing met wegenwacht

Een meisje op de fiets is maandagavond in botsing gekomen met een auto van de ANWB Wegenwacht op de Neherkade. Bij het ongeval raakte ze zwaargewond. Het slachtoffer is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt mediapartner Omroep West.

Ter hoogte van het tankstation bij de Slachthuis ging het mis. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

Naast een ambulance kwam ook een traumateam ter plaatse. Leden van het team hebben het slachtoffer gestabiliseerd waarna het meisje naar het ziekenhuis is gebracht. De weg in de richting van station Moerwijk werd tijdelijk afgesloten voor het overige verkeer.