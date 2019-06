Uitnodiging voor wethouder De Mos om bezoek aan Drenthe te brengen

De Drentse provinciebestuurder Henk Brink heeft via Twitter wethouder Richard de Mos uitgenodigd om eens langs te komen in Drenthe. De uitnodiging volgt nadat De Mos zich afgelopen zaterdag negatief uitliet over de provincie. In het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zei de wethouder zaterdag “nog niet dood gevonden willen worden” in Drenthe.

De Mos heeft laten weten op de uitnodiging in te willen gaan. “Met wat Haagse beeldspraak heb ik alleen maar willen aangeven hoe verknocht in ben aan mijn stad Den Haag. Mijn opa kwam uit Drenthe, we hebben daar Wilhelminaoord en ik hou van jullie allemaal. En een wederzijds bezoekje lijkt mij altijd meer dan goed.”

De wethouder noemt het zijn persoonlijke opvatting dat er niets boven Den Haag gaat. Op Twitter werd de afgelopen dagen niet positief gereageerd op de woorden van de wethouder.