Voetganger overleden na aanrijding met motor

Een 54-jarige man uit Rijswijk is zondagavond overleden na een ongeval met een motorrijder in Den Haag. Dat meldt de politie maandag aan het begin van de middag.

De man werd rond 19.00 uur aangereden op de Haagweg door een 32-jarige motorrijder uit Den Haag. De voetganger is ter plaatse nog gereanimeerd, maar overleed later op de avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De motorrijder raakte ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. Getuigen en mensen die behoefte hebben aan slachtofferhulp kunnen zich melden bij de politie in Rijswijk.