Winkels vrijdag weer open tot middernacht tijdens ShoppingNight Den Haag

Vrijdag is de 13e editie van de ShoppingNight in de binnenstad, de winkels zijn dan open tot middernacht. Dit jaar is de ShoppingNight in samenwerking met Parkpop Downtown. ShoppingNight 2019 zal om 17.00 uur op de Grote Marktstraat worden geopend door wethouder Saskia Bruines.

De Grote Markstraat wordt omgetoverd tot een catwalk. Van 17.00 tot 00.00 uur zijn hier 13 modeshows te zien van Hudson’s Bay, Wellensteyn, ROC Mondriaan School voor Mode en The Hague Fashion Week afgewisseld met live optredens en acts van Club Hopping Den Haag en Parkpop Downtown.

Verder zijn er veel gratis goodies, live performances, rollerskates, taste challenges en een no-sweat sportclinic te vinden.

Foto: PR.