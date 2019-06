ChirstenUnie/SGP blij met afwijzing ontheffing Decathlon op Forepark

Fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP is blij met de afgewezen ontheffing om een vesting van Decathlon buiten het centrum neer te zetten. “Het is nu harder nodig dan ooit om je bestaande winkelgebieden de ondersteunen en te versterken”, vertelt Grinwis op Den Haag FM.

De sportwinkel en de gemeente zijn al vijf jaar bezig om een vesting te mogen openen op het Forepark bij de A4. “Maar dat is een idee uit de jaren negentig”, stelt de fractievoorzitter. “Gigantische panden buiten het centrum zijn van het tijdperk voor de crisis en de toenemende populariteit van webshops.”

Uitbreiden in het centrum

In plaats van zich buiten het centrum te plaatsen, oppert Grinwis een uitbreiding van het huidige pand in de Grote Marktstraat. “Het is geen geheim dat warenhuis Hudson’s Bay op sterven na dood is. Kijk eens naar de optie voor uitbreiding als dat pand beschikbaar komt.”

De fractievoorzitter is benieuwd naar welke lijn wethouder Richard de Mos zal aanhouden. “Ik heb drie jaar geleden de plannen in de raad bestreden, samen met huidige fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Groep de Mos. De partij steunde mij toen”, vertelt Grinwis. “Houdt De Mos zijn partijlijn aan of loopt hij slaafs achter voormalige wethouder Karsten Klein aan?”