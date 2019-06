Voor de zomer duidelijkheid over verbod op voeren van dieren en oplaten ballonnen

Den Haag wil een verbod op het voeren van dieren om ratten- en meeuwenoverlast tegen te gaan en een verbod op het oplaten van ballonnen. Dit staat in de aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die dinsdag naar de gemeenteraad is gestuurd. Wie zich niet houdt aan de regels kan een boete van 95 euro krijgen.

De Partij voor de Dieren heeft aangedrongen op een verbod op het oplaten van ballonnen, omdat het niet goed is voor de natuur. De ballonnen komen weer naar beneden en veranderen in zwerfvuil. Ook kunnen dieren het plastic opeten of erin verstrikt raken.

Wethouder Richard de Mos gaat daar nu in mee. “Het is belangrijk omdat we nu met ballonnen oplaten ervoor zorgen dat er een berg plastic zwerfafval achterblijft waar een paar de hik van krijgt.” zegt hij tegen mediapartner Omroep West.

Een voederverbod moet helpen om de rattenoverlast aan te pakken. De Mos: “Met het voederverbod kunnen we afval makkelijker aanpakken in gebieden waar de overlast het grootst is. Daar mag straks niet meer gevoederd worden, ook niet aan eendjes, omdat voer vaak achterblijft. In gebieden zonder overlast mogen eendjes gewoon worden gevoerd.”

De gemeenteraad moet de aangepaste APV nog goedkeuren. De raad buigt zich nog voor de zomervakantie over het voorstel.

Foto: Archief.