Groen-gele wasstraat en lokale Haagse munt; ‘Den Haag First’

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil meer ambtenaren die in Den Haag wonen, een ‘groen-gele wasstraat’ en een lokale Haagse munt. Dat staat in het initiatiefvoorstel ‘Den Haag First’.

Met maatregelen wil de partij de koopkracht in de stad houden en vergroten. Het stadhuis moet daarin van de partij voorop lopen. “Onder het motto; ‘Koopt Haagsche waar dan helpen we elkaar’, moet het geld in onze stad blijven en als smeermiddel dienen van de lokale economie.”, aldus raadslid Ralf Sluijs die een drietal voorstellen doet.

“Ambtenaren moeten in Den Haag wonen”

De grootste partij in de gemeenteraad vindt ten eerste dat het uitgangspunt moet zijn dat gemeente-ambtenaren in Den Haag wonen. “Bij gelijke geschiktheid, willen we een Haagse kandidaat”, zegt het raadslid. Volgens de partij worden de salarissen dan in Den Haag uitgegeven en hebben de ambtenaren meer kennis van de stad.

‘Groen-gele wasstraat’

Ambtenaren moeten “doordrenkt zijn met het DNA van de stad” en pleit daarom voor een ‘groen-gele wasstraat’. Alle ambtenaren moeten dan kennis maken met de Haagse mores, geschiedenis en achtergrond van de stad. “Zand en veen, de acht stadsdelen, het Binnenhof, Haagse Harry, koninklijke residentiestad, van Kooten en de Bie, Duindorp, Scheveningen en Loosduinen bepalen voor een groot deel het Haagse DNA”, staat in het initiatiefvoorstel.

Haagse Knaak

Tot slot wil de partij een basis leggen voor het invoeren van een lokaal, gemeentelijk betaalmiddel; de Haagse Knaak. De uitvoering daarvan moet verzorgd worden door een instelling zonder winstoogmerk.

Met die munt kunnen consumenten en bedrijven lokaal zaken doen. Geldstromen zouden dan binnen Den Haag blijven. “De Haagse Knaak is gericht op de bakker op de hoek en de slagerij in de wijk, de kleine ondernemers.”