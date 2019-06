Voetbal voor peuters en kleuters bij ADO Den Haag

Peuters en kleuters kunnen volgend seizoen voor het eerst voetballen bij ADO Den Haag. In samenwerking met Voetjebal Den Haag start de club een speelconcept waarbij peuters en kleuters kennismaken met een bal.

De kinderen, van 2 tot en met 5 jaar, gaan samen met een ouder op een speelse manier de coördinatie, behendigheid en balans verbeteren. “Hierbij krijgt onze jongste jeugd de kans om wekelijks in een officieel ADO Den Haag Voetjebal tenue te schitteren!” aldus de club.

Op 21 juli, de open dag van ADO Den Haag, is een gratis proefles te volgen. In september start dan een tienweekse module in de Sportcampus in het Zuiderpark.

Foto: ADO Den Haag.

Den Haag TV maakte eerder deze reportage over Voetjebal