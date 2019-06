Zes jongeren aanhouden na overlast in Ypenburg

De politie heeft dinsdagavond bij een gerichte actie zes jongeren aangehouden. De agenten kwamen in actie nadat de politie constateerde dat er een toename was in het aantal klachten van jeugdoverlast. De jongeren zijn aangehouden in Ypenburg.

De actie was in de omgeving van de Engelse Tuin. De jongeren komen uit Den Haag en Ypenburg.