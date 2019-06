Zo gaat het nieuwe provinciehuis eruit zien

Het Provinciehuis van Zuid-Holland kan op de schop. Maandag zijn de handtekeningen gezet door gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) en hoofdaannemer Aukje Kuypers. Het gerenoveerde Provinciehuis krijgt veel glas, een duurzaam dak en een andere indeling van de Statenzaal.

Renovatie en verduurzaming hoofdgebouw Provincie Zuid-Holland from Kraaijvanger on Vimeo.

Met het nieuwe ontwerp komt een meer logische indeling van het gebouw en komt de Statenzaal middels een grote glazen gevel in verbinding te staan met het Malieveld.

Een klein deel van het dak laat natuurlijk licht door. Op de rest van het dak komen zonnepanelen. Een andere duurzaamheidsmaatregel is het opslaan van warme lucht in de zomer, om die vervolgens in de winter te gebruiken. Andersom gebeurt dat ook met de kou in de winter. Verder wordt al het glas in het gebouw vervangen door drievoudige beglazing en wordt alle verlichting vervangen door led-lampen.

De renovatie van het Provinciehuis moet in 2022 klaar zijn.

Foto: Hollands Licht.