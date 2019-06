26-jarige Let zet boulevard Scheveningen op stelten

Een 26-jarige Let heeft in de nacht van dinsdag op woensdag de boulevard op Scheveningen op stelten gezet. Na diverse meldingen van overlast hebben agenten hem maar aangehouden.

De politie werd gebeld vanwege de overlast. Hij was vervelend op een terras en was eigen drank aan het drinken. Agenten hebben een bon uitgeschreven en hem weggestuurd. Nog geen minuut later had hij zijn volgende bekeuring te pakken. Dit keer voor het urineren tegen de draaimolen.

Na twintig minuten werd de politie opnieuw gebeld. De man was weer op het terras gaan zitten en veroorzaakte weer overlast. Hij is hierop aangehouden en voor de rest van de nacht ingesloten.

Met een totaalbedrag van 425 euro aan boetes is de man woensdagmorgen heengezonden.