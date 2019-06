Buurthuis organiseert ‘Leefstijldag’ voor oudere Schilderswijkers

Buurtpunt ‘Het Karmijn’ aan de Vaillantlaan organiseert iedere laatste woensdag van de maand een ‘Leefstijldag’ voor oudere buurtbewoners. Naast een maaltijd krijgen de deelnemers een behandeling van Stichting Beauty voor de Senior.

“Het grote doel is de verschillende leeftijds- en bevolkingsgroepen in de wijk meer met elkaar verbinden”, zegt projectleider Xander Dumerniet op Den Haag FM. “Dat doen we met beautybehandelingen, maar ook met spelletjes, social mediatrainingen of taarten bakken.”

Naast zijn werk als projectleider staat Xander ook in de keuken. “Iedere woensdag kook ik een driegangen maaltijd voor zo’n dertig buurtbewoners. Het zijn vaak alleenstaande ouderen die thuis alleen maar een omelet eten.”

Beauty voor de Senior

De verwenbehandelingen worden verzorgd door Stichting Beauty voor de Senior. “We doen van alles op het gebied van verzorging”, zegt Aswintha Menk van de stichting. “De ene keer is het huidverzorging, de andere keer een nagel behandeling.”

Foto: Eetcafé Buurtpunt Karmijn (Facebook)

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Rogier Heimgartner in buurthuis Het Karmijn.