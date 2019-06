Coalitiepartijen botsen over lobby voor landelijk vuurwerkverbod

Coalitiepartijen Hart voor Den Haag/ Groep de Mos en GroenLinks zitten niet op één lijn waar het gaat om een vuurwerkverbod. Dat bleek tijdens de evaluatie van de jaarwisseling woensdag in de Haagse gemeenteraad. Nino Davituliani zei het te betreuren dat burgemeester Krikke meedoet aan een campagne tegen vuurwerk. “Als er een landelijk verbod komt, dan heeft dat ook betrekking tot Den Haag.”

Volgens Davituliani is er afgesproken dat er geen Haags verbod komt. GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns onderschrijft die coalitie-afspraak, maar noemt het heel belangrijk dat de burgemeester zich inzet voor een landelijke verbod. “Dat kan prima.” Tijdens het debat gaf Kapteijns complimenten aan de burgemeester voor haar oproep.

Burgemeester Krikke zei in de raadszaal de dag te prijzen dat zo’n verbod er komt al is dat nu nog niet zo. Al zegt ze wel hoop te hebben op een toekomstig verbod. “Ik zie wel dat het feit dat erover wordt gediscussieerd wordt vruchten afwerpt.”

Goed te horen dat onze burgemeester haar lobby om te komen tot een landelijk #vuurwerkverbod doorzet tot de dag dat het kabinet met een voorstel daartoe komt. #raad070 — arjen kapteijns (@kapteijns) 26 juni 2019

Incidenten jaarwisseling

In de Haagse gemeenteraad werd woensdag gesproken over de jaarwisseling 2018/2019. Daarbij was sprake van 21 incidenten waarbij geweld tegen hulpverleners werd geregistreerd. Ook waren er meer autobranden. De politie moest in totaal 277 in actie komen. Burgemeester Krikke noemde dat eerder al “onacceptabele wantoestanden“.

De PvdA ziet in de toekomst graag meer vuurwerkvrije zones in de stad. De Haagse VVD sprak haar zorgen uit over een stijging in het aantal geweldsincidenten. “De politie is de baas op straat en niemand anders,” aldus raadslid Judith Oudshoorn. ChristenUnie-SGP-fractievertegenwoordiger Koen van Haeften sprak van “een feest wat is verworden tot een gevaarlijke chaos”.

Vonkenregen

In het debat over de jaarwisseling werd nog niet gesproken over de vonkenregen op Scheveningen. De politiek wacht daarvoor op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat rapport wordt na de zomer verwacht.