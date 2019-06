Den Haag onderzoekt gevaarlijke kruispunten

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken hoe bepaalde gevaarlijke kruispunten veiliger kunnen worden gemaakt. Dat doet de stad naar aanleiding van de resultaten van het Meldpunt Onveilig Verkeer van Omroep West. De meeste gevaarlijke situaties waren al bekend bij de gemeente, toch doet Den Haag extra onderzoek.

Hardrijders

Volgens verkeerswethouder Robert van Asten worden de meeste problemen veroorzaakt door te hard rijdende auto’s. Hij zegt dat het de afgelopen decennia is gebleken dat hardrijders en wegmisbruikers een hardnekkig probleem vormen in Den Haag. “Met name op regionale en stedelijke hoofdwegen blijven de klachten hierover binnendruppelen. Wij delen absoluut de zorgen van de inwoners die melding hebben gemaakt over dit onderwerp”, aldus de gemeente.

Volgens stemmers van het meldpunt is de kruising tussen de Waldorpstraat en de Viaductweg in Laak het gevaarlijkst in de hele regio. Daar gebeurde maar liefst 33 ongevallen in drie jaar tijd. De verkeerssituatie is daar al aangepast, maar dat vinden inwoners blijkbaar niet voldoende.

Foto: Omroep West.