Haagse Condoomfabriek krikt lage condoomgebruik op met ‘condoomdiploma’

Met het ‘condoomdiploma’ wil de Haagse Condoomfabriek het gebruik van het voorbehoedsmiddel doen toenemen. “Uit ons onderzoek blijkt dat 85 procent van de jongeren geen tot nauwelijks condooms gebruikt tijdens de seks”, vertelt Kayleigh Assenberg van de Condoomfabriek op Den Haag FM.

Als gevolg van dit afnemende condoomgebruik is het aantal soa’s toegenomen. “Jaarlijks lopen zo’n 30.000 jongeren een soa op”, vertelt Kayleigh. Dat heeft volgens haar veel te maken met het gemak waarop jongeren verschillende sekspartners kunnen vinden via datingapps zoals Tinder.

Daarnaast zijn veel soa’s vrij makkelijk verholpen door de huisarts, waardoor de noodzaak voor veilige seks minder belangrijk blijkt voor jongeren. “Maar wanneer je als meisje chlamydia oploopt heb je dat waarschijnlijk pas heel laat door en wordt het risico op onvruchtbaarheid groter.”

Online kennistest

Het diploma is bedoeld om jongeren de belangrijkste informatie over het ‘kapotje’ en het gebruik ervan bij te brengen. “Met het maken van de online test wordt je kennis over condooms getoetst en wanneer je alles goed hebt, krijg je een diploma”, legt Kayleigh uit.

Luister hier naar het interview met Kayleigh Assenberg op Den Haag FM.