Horeca krijgt meer vrijheid om terras in te richten

Ondernemers krijgen meer vrijheid om naar eigen inzicht een terras in te richten. Ook wordt de vergunningverlening makkelijker. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de raad. De proef met de zomerterrassen op parkeerplaatsen, die vorig jaar is gehouden in de Reinkenstraat, wordt uitgebreid naar andere straten en grachten. Het gaat dan in totaal om enkele tientallen terrassen verdeeld over de stad.

Wethouder Richard de Mos: “Ik sta bijna te watertanden nu de zomer voor de deur staat. Deze plannen zijn supergoed voor de lokale economie.” De wethouder verwacht een flinke stijging van het aantal terrassen door de nieuwe plannen.

De parkeerplaatsterrassen in het Haagse centrum mogen er vanaf volgend jaar staan van 1 maart tot en met 31 oktober. Daarbij wordt niet meer gemeten op parkeerdruk. In de winter moeten ze weg zijn. In die periode zijn straks dus weer meer parkeerplaatsen.

Foto: Den Haag FM.