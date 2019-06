Jonge gezinnen blijven graag in Den Haag wonen

Slechts zes procent van de Haagse gezinnen met kinderen onder de vier jaar verhuist naar een andere woonplaats. Dat meldt het CBS woensdag. In Amsterdam is dit 12 procent. Jonge gezinnen blijven blijkbaar vaker in Den Haag wonen dan vergelijkbare gezinnen in andere grote steden. Den Haag zit dichter bij het gemiddelde van een middelgrote stad, dan bij de andere drie grote steden.

Stellen verhuizen vooral als ze nog geen kinderen hebben, of als het oudste kind nog niet naar de basisschool gaat. De belangrijkste redenen om te verhuizen zijn de kleine woning en het ontbreken van een tuin. Woont een gezin in een huis met te weinig slaapkamers, dan wil men in bijna 40 procent van de gevallen graag verhuizen naar een grotere woning. Gezinnen die wel meer kamers dan gezinsleden in hun woning hebben, willen in 11 procent van de gevallen verhuizen.

Ook het gebrek aan een tuin is voor een jong gezin een belangrijke reden om te verhuizen en eventueel de stad te verlaten. Van de gezinnen zonder tuin gaf ruim 28 procent aan te willen verhuizen, terwijl gezinnen met tuin in 12 procent van de gevallen een verhuizing overwegen.

In Den Haag heeft 37,9 procent van de gezinnen geen tuin bij het huis, terwijl dit in gemeenten buiten de vier grote steden voor 7 procent van de gezinnen geldt.