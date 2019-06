Vrouw zwaargewond na mishandeling bij auto

Op de President Kennedylaan is woensdag een vrouw zwaargewond geraakt nadat ze werd geslagen met een voorwerp. Dat zegt een politiewoordvoerster tegen mediapartner Omroep West. Het zou gaan om een ruzie in de relationele sfeer.

De politie kon een man aanhouden. Het incident gebeurde in of bij een auto. Daarbij is ook een ruit gesneuveld. Met welk voorwerp er werd geslagen en welke verwonding de vrouw heeft opgelopen, is nog niet bekend.