Woensdagochtend ov-staking HTM voor betere cao

Woensdag 3 juli rijden er in de ochtendspits in Den Haag nauwelijks trams en bussen. Ook de RandstadRail tussen Den Haag en Zoetermeer rijdt niet of nauwelijks. Medewerkers van de HTM staken die dag tussen 06.00 uur en 10.00 uur voor een betere cao.

FNV Stadsvervoer en CNV Vakmensen hebben de staking aangekondigd omdat de HTM een ultimatum van de vakbonden heeft laten verlopen. Die eisten een goed bod voor een nieuwe cao met daarin een loonsverhoging, minder uitzendwerk en minder hoge werkdruk. De oude cao verliep in januari van dit jaar en geldt voor 2000 medewerkers.

Eric Vermeulen, bestuurder FNV Stadsvervoer: “Staken doen we alleen als uiterste middel en als het echt niet anders kan. De grens is nu bereikt bij HTM, na maanden van onderhandelen biedt HTM veel te weinig loonsverhoging.” Verder zegt de FNV: “Daarnaast weigert het bedrijf om voor zijn medewerkers concrete afspraken te maken om de werkdruk tot menselijke proporties terug te brengen. De trambestuurders en buschauffeurs zitten klem tussen te strakke rijtijden en zijn daardoor gedwongen om door de stad te jakkeren.”