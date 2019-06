ADO Den Haag presenteert nieuw tenue

ADO Den Haag heeft donderdag het nieuwe tenue gepresenteerd. De club speelt haar uitwedstrijden aankomend voetbalseizoen in een zwart tenue. De thuisduels worden in het traditionele groen-gele shirt gespeeld. Dat is op enkele details na nagenoeg hetzelfde gebleven.

Het uittenue heeft een behoorlijke metamorfose ondergaan. Vorig seizoen was deze nog rood met gele accenten. Met die kleurstelling sloeg ADO Den Haag destijds een ‘nieuwe weg’ in. Nu is zwart vanwege het zwarte keepersshirt van vorig seizoen, dat de supporters enorm waardeerden. Het shirt is in de basis zwart, met een iets lichtere tint bij de schouders.

De keeperstenues zijn dit jaar blauw en geelgroen. Komende dinsdag zullen naast de nieuwe tenues ook de trainingskleding, presentatiekleding, polo’s en t-shirts in de verkoop gaan in de fanshop en de webshop.