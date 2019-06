Haagse veteranen in het zonnetje gezet in het Stadhuis

ADO-supportersvereniging neemt afstand van DENK-video: “Wij hebben geen politieke kleur”

Supportersvereniging Haagsche Bluf neemt nadrukkelijk afstand van het filmpje dat DENK-kamerleden Farid Azarkan en Tunahan Kuzu op Twitter plaatsten. “Onze kleuren zijn groen en geel”, zegt voorzitter Jacco van Leeuwen van de supportersvereniging tegen Den Haag FM. “Wij hebben geen politieke kleur.”

In de video is te zien hoe de twee politici in ADO-shirt op het veld van het Cars Jeans Stadion staan. “Voetbal en politiek moeten gescheiden blijven”, vertelt Van Leeuwen. “Anders kan elke politicus onze clubkleuren wel gaan misbruiken voor hun propaganda. Wat is de volgende stap? Dat Wilders en Rutte gaan debatteren in ADO-shirt?”

Ook ADO Den Haag distantieert zich van de video, die werd opgenomen tijdens een maatschappelijke bijeenkomst rond vijftig jaar Marokkaanse immigratie in Nederland. “Wij betreuren de situatie en benadrukken dat onze club te allen tijden politiek neutraal zal blijven”, valt in een verklaring op Twitter te lezen.

Luister hier naar het interview met Jacco van Leeuwen op Den Haag FM.

We krijgen veel vragen over een filmpje dat gisteravond is opgenomen in ons stadion. Dat gebeurde bij een groot maatschappelijk evenement, waarbij oud-spelers en politici in het kader van 50 jaar emigratie onder meer in ADO Den Haag-shirts tegen elkaar voetbalden. (1/2) — ADO Den Haag 🔰 (@ADODenHaag) 27 juni 2019