Barbecueën in Den Haag: wat mag wel en wat mag niet?

Met deze zomerse temperaturen steken veel Hagenaars de barbecue aan. Toch is het niet de bedoeling dat de hele stad vol staat met gloeiende kolen. Wat mag wel en wat mag niet?

“In principe mag je overal in Den Haag barbecueën zolang je je maar aan de regels houdt”, zegt boswachter Tommy Hamelink die handhaaft in de parken van Den Haag.

In het Zuiderpark zijn speciale barbecuezones met aan de zijkant extra prullenbakken en ook bakken voor de gebruikte kooltjes. Deze barbecue plekken zijn er ook in andere stadsparken zoals het Westbroekpark (met uitzondering van het Rosarium) en natuurgebied de Uithof.

Toch betekenen de barbecuezones nog niet dat alles mag. “We worden niet blij van een barbecue die direct op de grond staat, want dan verbrandt het gras”, vertelt Hamelink die ook niet gelukkig wordt van open vuur. Daarnaast benadrukt hij nog hoe belangrijk het is dat mensen hun rommel opruimen. “Er is genoeg gelegenheid voor.”

Extra handhaving

De gemeente zet de aankomende zomer extra boswachters in om te handhaven in het Zuiderpark om de overlast zo min mogelijk te houden.