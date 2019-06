Gemeente sluit restaurant El Basha na ‘geweldsincident’

Restaurant El Basha op de Laan is op last van burgemeester Pauline Krikke voor de duur van drie maanden gesloten. Dat meldt de horecapolitie op Instagram. Daarbij wordt gesproken over een ernstig geweldsincident, al wordt niet duidelijk om welk incident het exact gaat.

Het zou betrekking kunnen hebben op een steekpartij in de zaak, dat gebeurde op 13 juni. Daarbij raakten op donderdagmorgen rond zes uur twee personen gewond.