Ingrid Wolf nieuwe ziekenhuisbestuurder Haaglanden Medisch Centrum

Ingrid Wolf (47) wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Wolf volgt Paul Doop op, die aan de slag gaat bij de Nederlandse Publieke Omroep.

Ingrid Wolf heeft ruime ervaring in de ziekenhuiswereld. Ze was de afgelopen drie jaar voorzitter van de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep in Eindhoven en Geldrop. Deze zorggroep bestaat uit het St. Anna Ziekenhuis, TopSupport en Ananz, dat langdurige zorg aanbiedt. Binnen de St. Anna Zorggroep was Wolf onder andere verantwoordelijk voor de strategische portefeuille en externe positionering. Vóór haar benoeming tot voorzitter van de St. Anna Zorggroep was Ingrid Wolf lid van de raad van bestuur. Van 2008 tot en met 2013 was ze werkzaam als vaatchirurg.