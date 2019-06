Man zwaargewond na val van balkon

Een man is in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt na een val van zijn balkon op de Frederik Hendriklaan. Hij is hoogstwaarschijnlijk gevallen nadat zijn balkonhek afbrak. De man viel van twee hoog naar beneden.

Ambulance, politie en de traumahelikopter kwamen ter plaatse. Na een lange behandeling op straat is de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de val.