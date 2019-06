Parkpop weekend vrijdag van start

Het Parkpop weekend neemt Den Haag weer over vanaf vrijdag. Het grootste gratis festival van Nederland lijkt, met dit jaar vier edities, nog niet uitgegroeid. “Afgelopen zaterdag was er de eerste editie van Parkpop Next Door en dat beviel goed en smaakt naar meer”, vertelt Ylaysa Harris van organisator Ducos op Den Haag FM.

De drie andere edities van het festival beginnen vanaf vrijdag met Parkpop Down Town in het centrum. De twee daaropvolgende dagen zijn Parkpop Saturday Night en Parkpop The Hague in het Zuiderpark. De organisatie verzorgt in het zonnige weekend speciale voorzieningen voor verkoeling. “Er zijn twee tappunten waar bezoekers gratis water kunnen drinken en we hebben voor extra schaduwplekken gezorgd”, vertelt Ylaysa.

Van alle acts die de drie komende Parkpop edities zullen aandoen, kijkt Ylaysa het meest uit naar de disco- en funkmuziek van Nile Rodgers. De complete line-ups van Parkpop is terug te vinden op de website van het festival.

Geen voetbal

Het Nederlands vrouwenelftal speelt zaterdag om 15.00 uur de kwartfinale van het WK tegen Italië. De organisatie laat weten geen groot scherm te plaatsen waar het voetbal op gekeken kan worden.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Ylaysa Harris op Den Haag FM.