Songfestival niet naar Den Haag

Het Eurovisie Songfestival komt definitief niet naar Den Haag. Dat schrijft wethouder Richard de Mos op Twitter. Den Haag steunt nu Rotterdam bij de poging het evenement binnen te halen. “Geen passende locatie; daarom als regio het Songfestival binnenhalen en Den Haag daarvan laten profiteren met volle hotelkamers en leuke side-events”, zegt de Mos.

Enkele uren nadat Duncan Laurence in Tel Aviv het songfestival won, schreef de Mos al het songfestival naar de stad te halen. Dat er niet gelijk een geschikte locatie beschikbaar is, was voor hem geen probleem. Er zou wellicht een dak op het ADO-stadion kunnen komen, of een grote tent op het Malieveld. Die opties bleken niet haalbaar.

Den Haag steunt Rotterdam met Bidbook #Songfestival. Geen passende locatie; daarom als regio het Songfestival binnenhalen en Den Haag daarvan laten profiteren met volle hotelkamers en leuke side-events. @rotterdamahoy @zuid_holland https://t.co/3erQgUWlPi — Richard de Mos 🔰 (@RicharddeMos) June 27, 2019

Trekt zich terug

Het gebrek aan een goede locatie heeft er nu voor gezorgd dat Den Haag zich terugtrekt als kandidaat voor de organisatie. De gemeente hoopt wel te kunnen profiteren van het songfestival. Den Haag schaart zich achter Rotterdam, dat het festival in Ahoy hoopt te organiseren.

Foto: Martin Fjellanger, EuroVisionary.