Zoekactie naar vermiste man in zee bij strand Scheveningen

Hulpdiensten hebben donderdagmiddag massaal gezocht naar een man die te water was geraakt bij het Noorderstrand op Scheveningen. Er werd onder meer gebruik gemaakt van een helikopter en boten. De vermiste man is inmiddels weer terecht.

De brandweer, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de kustwacht hebben samen een grote zoekactie gehouden. Volgens een brandweerwoordvoerder zou de man in kwestie kopje onder zijn gegaan en vervolgens niet meer zijn gezien.

Hij bleek achteraf al uit het water te zijn toen de zoektocht begon. “En gelukkig in goede gezondheid”, aldus de woordvoerder.

Den Haag – Vanmiddag heeft enige tijd een zoekactie plaatsgevonden naar een mogelijke zwemmer in nood nabij de Pier in Scheveningen. Deze persoon is later in goede gezondheid aangetroffen op het strand. Alle hulpdiensten gaan weer retour.

— Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) 27 juni 2019