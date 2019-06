Wandel- en hardlooproute aangelegd in Laak

Misschien heb je ze de afgelopen dagen ook wel gezien in Laak: metalen dekseltjes waarop, in verschillende kleuren, een wandelaar met een pijl te zien is. De grondplaatjes geven de route aan van een nieuwe wandel- en hardlooproute door het stadsdeel: Sportief Rondje Laak.

Er zijn meerdere routes uitgezet door het stadsdeel. Op Facebook wordt gesproken van een route langs de “mooiste en leukste sportieve plekjes van Laak.” Zo loopt de route onder meer langs de Trekvliet en langs de grens van Den Haag en Rijswijk. Ook een fitnessplaats, playgrounds en het open sportpark van HVV Laakkwartier hebben een plek op een van de routes gekregen.

“De route is tot stand gekomen na vragen uit de wijk om sport beter te faciliteren,” vertelde Bas Aukes aan Den Haag FM, als sportconsulent in Laak was hij betrokken bij de totstandkoming van Sportief Rondje Laak. “De wandelroute moet een trigger voor mensen zijn om lekker te bewegen in de buitenruimte in Laak. Zien sporten doet sporten.” Omdat de bewegwijzering voor het sportieve rondje pas net is aangelegd kon de sportconsulent nog niet vertellen of er al gebruikt wordt gemaakt van de route.