Wethouder Robert van Asten wil van Den Haag fietsstad nummer één maken

Wethouder Robert van Asten (D66) presenteerde donderdag het plan ‘Ruim baan voor de fiets: fietsstrategie 2040’. Met het plan wil de wethouder de komende jaren de Nederlandse fietsstad nummer één worden.

“De komende vier jaar investeren we veertig miljoen euro in veiligere fietspaden, meer stallingen en betere voorlichting”, zegt Van Asten op Den Haag FM. “In de buurt van het Buitenhof komt een grote ondergrondse fietsenstalling voor duizenden fietsen. Zo zoeken we op meerdere plekken in de stad naar oplossingen voor veilige stalling.”

