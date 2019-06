Ypenburg heeft weer licht; stroomstoring verholpen

In Ypenburg is donderdagavond een uurtje de stroom uitgevallen. Volgens netbeheerder Stedin zaten 1290 aansluitingen zonder stroom. De storing werd rond 22.15 uur gemeld en was rond 23.10 uur opgelost.

Volgens de netbeheerder had vooral postcodegebied 2496 last van de storing. Monteurs van Stedin hebben de storing opgelost.