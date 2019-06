In korte tijd 104 werkakkoorden getekend

275 scholieren spelen tijdens eerste YourStage op Parkpop

Voor de tiende editie van het lokale talentevent YourStage sluiten 275 leerlingen van 27 regionale middelbare scholen het schooljaar af met een optreden op Parkpop.

“Het is eigenlijk altijd een festival geweest voor regionale scholen, maar dit is voor het eerst dat we op Parkpop een podium hebben voor de middelbare scholieren die meedoen aan YourStage”, vertelt organisator Daan van der Bruggen op Den Haag FM.

Elke vorm van podiumkunst komt aan bod. “Van musical, dans tot rockbands en rappers.” Het talentevent van Musicon kent ook een winnaar. Vorig jaar waren dat The Rockababes, die “het podium niet verlaten zonder een feestje gebouwd te hebben”, aldus gitariste Donna. Voor The Rockababes is zondag niet hun debuut op Parkpop, omdat ze als hoofdprijs na hun overwinning vorig jaar het Haags Podium mochten openen.

De winnaar van deze editie van YourStage wint een geldprijs van duizend euro voor hun school dat in verdere talentenontwikkeling gestoken kan worden. De meer dan veertig acts van de middelbare scholen treden zondag van 13.05 tot 21.10 uur tijdens Parkpop.

Foto: The Rockababes | Den Haag FM

Luister hier naar het interview met Daan van der Bruggen, Lennie Boschman en The Rockababes op Den Haag FM.