Afscheid nemend directeur Nederlands Dans Theater Janine Dijkmeijer in Kunstlicht

Het wekelijkse live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00-12.00 uur aandacht aan het terugtreden van directeur Janine Dijkmeijer bij Nederlands Dans Theater (NDT) en aan de plannen voor de Haagse kunst- en cultuursector (foto) van wethouder Robert van Asten.

Vijf jaar gaf Janine Dijkmeijer leiding én smoel aan Nederlands Dans Theater. Zelf was ze in het verleden een topdanseres. Hoe is het dan om vorm te hebben gegeven aan de ambities van een topgezelschap? En hoe kijkt zij aan tegen de nieuwste ontwikkelingen in het podiumkunstenveld? Wat zijn haar gedachten over het nieuwe cultuurcomplex op het Spui? Janine Dijkmeijer zit op haar laatste officiële werkdag voor NDT op de praatstoel van Kunstlicht.

Kunstaanbod

Hoe ziet het kunstaanbod in Den Haag er na 2021 uit? Onder de titel ‘Zee aan mogelijkheden’ heeft Cultuurwethouder Robert van Asten zijn piketpaaltjes geslagen voor de jaren 2021 tot 2024. Die zijn bepalend voor Haagse kunstinstellingen die bij de gemeente aankloppen voor hun activiteiten. Van Asten presenteerde donderdag de spelregels. Kunstlicht was er bij.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander. Tot besluit zijn er de agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.