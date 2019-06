Asteroid Day in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM zondagavond aandacht voor Asteroid Day, dat op die dag valt. Asteroid Day is een jaarlijks wereldwijd evenement dat plaatsvindt op de verjaardag van de Siberische Tunguska-explosie dat plaatsvond op 30 juni 1908, de meest schadelijke asteroïde-inslag op aarde in de recente geschiedenis.

Onze ruimte-expert Erik Laan is te gast. Met hem gaan we het onder andere hebben over Falcon Heavy STP-2 en de lancering op 24 juni. Uiteraard willen we ook weten wat eigenlijk asteroïdes zijn. Verder zijn er ook ruimtevaart missies naar planetoïdes, zoals de JAXA Hayabusa2 missie en de NASA Osiris Rex missie. Kortom, het wordt weer een interessante uitzending!

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 uur gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda.