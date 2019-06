Haagse Nachtwacht voor drie maanden naar Rijksmuseum

Het kunstwerk de ‘Haagse Nachtwacht’ waar de rapformatie De Kraaien op is vereeuwigd wordt tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het zal van 15 juli tot en met 15 september te zien zijn. “We zouden deze week bericht krijgen en dat gebeurde vrijdagochtend ineens onverwachts”, aldus makers van het kunstwerk Marcello en Els.

Een jury heeft de Haagse Nachtwacht geselecteerd voor de tentoonstelling ‘Lang Leve Rembrandt!’ die het Rijksmuseum exposeert. Het schilderij is vrij groot, net als het origineel: 1,80 bij 1,50 meter. Twaalf leden van De Kraaien zijn vereeuwigd, poserend als de personen op het originele doek. Net zoals het op het origineel is er ook een hond afgebeeld. Die is van aan van de bandleden.

Het kunstenaarsduo adviseert deze zomer het museum te bezoeken. “Dan kan je de Amsterdamse Nachtwacht vergelijken met die uit Den Haag met Bernd Gansebev in plaats van Banning Cocq.”

Rembrandtjaar

Het is dit jaar 350 jaar geleden dat de Hollandse Meester overleed. Tijdens dit Rembrandtjaar worden de werken van de schilder door het hele land op verschillende manieren onder de aandacht gebracht.

Foto: Marcello&ELs