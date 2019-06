Spuigasten over Europa en fietsstrategie

Haagse winkelovervaller aangehouden in Utrecht

De politie heeft donderdagmiddag een Hagenaar aangehouden voor een winkeloverval. Rond 16.00 uur werd een winkel aan de Verlengde Houtrakgracht in Utrecht overvallen.

Getuigen vertelden dat de overvaller een appartementencomplex in was gevlucht. Het complex werd afgezet en al snel kwam een man naar buiten die voldeed aan het signalement van de overvaller. Hij, en een vrouw die bij hem was, werden direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Het gaat om een 19-jarige man uit Den Haag en een 18-jarige vrouw uit Rijswijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.