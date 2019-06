Hockeyclub HDM begint met walking hockey voor ouderen

Rennen is strikt verboden en überhaupt jezelf inspannen is al niet de bedoeling. Bij walking hockey gaat het er juist om dat ouderen lekker kunnen bewegen. Op de velden van Hockeyvereniging HDM gaf olympisch hockeykampioen Floris Jan Bovelander een groep senioren een clinic in deze nieuwe tak van sport.

De clinic was een eerste kennismaking van de ouderen met het walking hockey. Eigenlijk zou de sport pas na de zomer officieel van start gaan, maar door het grote enthousiasme van de groep starten de trainingen volgende week vrijdag al.

“We zijn er trots op dat we deze vorm van hockey kunnen aanbieden”, zegt voorzitter van hockeyclub HDM Dorine Dielen tegen Den Haag FM. Het past bovendien goed bij de maatschappelijke activiteiten van de club die plaatsvinden in de kantine. “We noemen dat het buurthuis van de toekomst en daar hebben we bijvoorbeeld senioren gym. Het walking hockey is een mooie aanvulling daarop”, aldus Dielen.

Andere wandelsporten

Old stars walking hockey is een initiatief van het ouderenfonds dat eerder begon met walking football. Ze willen zeven andere wandelsporten – waaronder walking handbal en walking korfbal – uitrollen in heel Nederland.