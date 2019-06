In korte tijd 104 werkakkoorden getekend

In korte tijd zijn in Den Haag 106 werkakkoorden gesloten en kunnen in totaal 848 mensen aan het werk, die nu nog een bijstandsuitkering ontvangen. Dat meldt wethouder Rachid Guernaoui.

De wethouder tekende donderdag in de sectoren horeca & hospitality, transport & agrilogistiek, en zorg & facilitair nog eens 47 werkakkoorden, goed voor 389 banen.

“Dat is geweldig goed nieuws”, aldus wethouder Rachid Guernaoui. “Allereerst voor de mensen zelf én voor werkgevers die met vacatures zitten. Bovendien is het goed voor de financiën van de stad als minder mensen een beroep op bijstand hoeven te doen.”

Met alle 22.000 mensen die langer dan 18 maanden in de bijstand zitten, voert de gemeente in 2 jaar tijd een intensief en persoonlijk gesprek om te horen wat hun ambities en dromen zijn, maar ook hun belemmeringen. Doel is om zoveel mogelijk mensen werkfit te krijgen. Inmiddels is met circa 6000 mensen in de bijstand zo’n gesprek gevoerd.

Deze nieuw aanpak is onderdeel van het Werkoffensief +500 dat begin dit jaar werd gelanceerd. Daarbij worden 500 mensen extra per jaar vanuit de bijstand naar werk begeleid, bovenop de reguliere opgave van 4000 mensen per jaar.

Foto: gemeente Den Haag/Fleur Beemster.