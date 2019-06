‘Museum Take Over’ slaat dubbelslag bij cultuurprijs ‘Haagse C’

Het maatschappelijke project ‘Museum Take Over’, waarbij kinderen een dag lang de baas van een museum zijn, heeft zowel de jury- als de publieksprijs gewonnen tijdens de uitreiking van de ‘Haagse C’. Het is de tweede keer dat CultuurSchakel de prijzen uitreikt aan het eind van de culturele maand Iktoon.

De prijzen werden uitgereikt door wethouder Van Asten. “Geweldig, een project waarin jongeren zelf de leiding nemen van financiering tot invulling”, aldus Van Asten. “Wij willen meer mensen mee laten doen aan kunst en cultuur. Museum Take Over is een mooie manier om ook mensen die normaal gesproken niet in een museum komen te inspireren.”

Omdat Museum Take Over zowel bij de jury als bij het publiek de meeste stemmen kreeg besloot de organisatie ook een Runner Up-prijs in het leven te roepen. Die prijs ging naar ‘Repair Kid’. Het project laat kinderen van 2 tot 102 en ouder creativiteit ervaren. Het werken met kapotte apparaten in combinatie met ander afvalmateriaal stimuleren een nieuwe kijk, duurzaamheid en oplossingsgericht denken.