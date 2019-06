OM eist 15 jaar cel en tbs tegen Malek F.

Meer in

Het OM eist 15 jaar cel en tbs tegen Malek F. (32). De man die op 5 mei 2018 drie willekeurige mensen neerstak in Den Haag. F. handelde volgens het Openbaar Ministerie met terroristisch motief. De officier van justitie zei: “Er is wettig en overtuigend bewezen dat Malek F. schuldig is aan drie keer een poging tot moord en bedreiging met terroristisch oogmerk.”

Gedragsonderzoek wijst uit dat F. geestesziek is. Justitie twijfelt daaraan. Zo zou Malek hebben gezegd: “Ik ben niet ziek, maar ik doe wel alsof. Ik heb dit gedaan voor Allah.”