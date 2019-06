Parkpop barst los, dit moet je weten

Den Haag maakt zich klaar voor een weekend Parkpop. Het grootste gratis festival van Nederland lijkt nog niet uitgegroeid Inmiddels is het drie dagen feest. Wat moet je weten? Een overzicht.

Vrijdag trapt Parkpop af met Parkpop Down Town in het centrum. Ook zijn de winkels tot middernacht open. De twee daaropvolgende dagen zijn Parkpop Saturday Night en Parkpop The Hague in het Zuiderpark. De organisatie verzorgt in het zonnige weekend speciale voorzieningen voor verkoeling. Er zijn twee tappunten waar bezoekers gratis water kunnen drinken en er is voor extra schaduw gezorgd.

Zondag staan onder andere Ronnie Flex, Ilse de Lange, Jett Rebel en Nile Rodgers. Parkpop op het podium. Op Parkpop Saturday Night staan Skunk Anansie, Tears For Fears, Nile Rodgers & CHIC, Cypress Hill en DIRECT op het programma.

Haags talent

Voor de tiende editie van het lokale talentevent YourStage sluiten 275 leerlingen van 27 regionale middelbare scholen het schooljaar af met een optreden op het festival. “Het is eigenlijk altijd een festival geweest voor regionale scholen, maar dit is voor het eerst dat we op Parkpop een podium hebben voor de middelbare scholieren die meedoen aan YourStage”, vertelt organisator Daan van der Bruggen.

Elke vorm van podiumkunst komt aan bod.De meer dan veertig acts van de middelbare scholen treden zondag van 13.05 tot 21.10 uur tijdens Parkpop.

Laatste keer Mister Parkpop

Mister Parkpop, René Bom zal dit weekend voor het laatst als presentator actief zijn op Parkpop. Eerder zei hij: “Ik heb het straks 39 keer gedaan, eigenlijk zelfs 40 als je voorlopers Maliepop en Noordzeepop meerekent.”

Geen voetbal op tv

Het Nederlands vrouwenelftal speelt zaterdag om 15.00 uur de kwartfinale van het WK tegen Italië. De organisatie laat weten geen groot scherm te plaatsen waar het voetbal op gekeken kan worden.

Mis niks van Parkpop

Negentien studenten van de opleiding Creative Business van de Inholland vestigingen in Den Haag, Rotterdam en Haarlem bundelen hun krachten om dit weekend radio te maken tijdens Parkpop. Dit doen ze in samenwerking met Den Haag FM.

Door de samenwerking met Den Haag FM zijn de shows van zaterdag en zondagavond ook via de ether te volgen. Via de social media van Inholland delen de studenten bovendien het laatste nieuws over Parkpop.

Inholland Radio kan worden beluisterd via Den Haag Totaal, Den Haag FM en de online streams van Inholland Radio Haarlem en Inholland Radio Rotterdam.

Meeluisteren via Den Haag Totaal:

Vrijdag 28 juni van 14:00 – 22:00

Zaterdag 29 juni van 12:00 – 22:00

Zondag 30 juni van 12:00 – 22:00

Meeluisteren via Den Haag FM (92.0 FM in Den Haag e.o.):

Zaterdag 29 juni van 18:00 – 22:00

Zondag 30 juni van 14:00 – 22:00

Foto: Richard Mulder / 2018.