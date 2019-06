Spuigasten over Europa en fietsstrategie

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan het afscheid van de Haagse PVV-Europarlementariër André Elissen en aan de fietsstrategie van het Haagse stadsbestuur.

Na de Europese verkiezingen van vorige maand verloor de PVV haar zetels in het Europees Parlement. Daarmee moet PVV-Europarlementariër André Elissen deze week afscheid nemen van de Europese politiek. Hoe heeft hij zijn werk als Europarlementariër ervaren, hoe kijkt hij nu naar de Europese Unie en naar het verlies van zijn partij? Elissen is te gast in Spuigasten.

Wethouder Robert van Asten presenteerde deze week het plan ‘Ruim baan voor de fiets’. De ambitie van het college is dat Den Haag ‘een echte fietsstad’ wordt. Zijn deze plannen een stap in de goede richting of mag er nog een tandje bij? Te gast zijn de raadsleden Marieke van Doorn (D66) en Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij).

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten. De uitzending is deze keer niet voor luisteraars toegankelijk vanuit Studio B in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Dit is tevens de laatste uitzending voor de zomerstop. Op zaterdag 24 augustus is de eerstvolgende editie van Spuigasten.