15e Nederlandse Veteranendag van start

Zaterdag wordt in aanwezigheid van koning Willem-Alexander, vicepremier De Jonge en defensieminister Bijleveld de vijftiende editie van de Nederlandse Veteranendag gevierd. Nederland telt ruim 110.000 veteranen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Als eerbetoon aan de veteranen organiseert het Nationaal Comité Veteranendag iedere laatste zaterdag in juni de Nederlandse Veteranendag in Den Haag.

Nederlandse Veteranendag is vandaag geopend met een ceremonie voor genodigden in de Ridderzaal. Op het Binnenhof is aansluitend een medaille-uitreiking aan ongeveer tachtig veteranen die net terug zijn van een missie.

Op het grote podium Malieveld wordt een gevarieerd muziekprogramma geboden, beginnende vanaf 14.40 uur met optredens van ‘Tour of Duty’ bands die hebben opgetreden in missiegebieden. Het afsluitende concert wordt gegeven door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ met zangeres Shirma Rouse. In het Plazatheater treedt om 15.45 cabaretier Javier Guzman op met een speciaal veteranenprogramma.

De Koninklijke Luchtmacht voert tijdens de Nederlandse Veteranendag een grote fly-past uit met 14 vliegtuigen en helikopters. Daaronder de F-16, Apache, Chinook en historische toestellen. De vliegtuigen vertrekken vanaf verschillende locaties en wachten op elkaar in aangewezen gebieden in het luchtruim in de omgeving van Den Haag. Vervolgens vliegen ze vanuit het noordoosten in formatie over de Hofvijver van het Binnenhof in Den Haag.

Foto: Richard Mulder / 2018.