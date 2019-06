Autodief ramt meerdere auto’s tijdens vluchtpoging

De politie heeft vrijdagavond een 37-jarige man uit het Gelderse Warnsveld aangehouden in de Zusterstraat nadat hij probeerde te vluchten in een gestolen auto. Toen agenten hem wilde aanhouden omdat hij een gestolen Audi probeerde te verkopen, sloeg hij op de vlucht. Tijdens zijn vlucht ramde hij meerdere auto en paaltjes die langs de straat stonden, zo meldt mediapartner Omroep West.

De politie kreeg een melding dat de man een gestolen auto wilde verkopen. Toen agenten hem bij die verkooppoging wilden aanhouden, reed hij met de auto vol gas achteruit. Hierbij raakte hij meerdere geparkeerde auto’s en paaltjes langs de weg. Een omstander die in een auto zat raakte daarbij gewond en hield rugklachten over aan de vluchtpoging van de Gelderlander.

Nadat de auto van de verdachte tot stilstand kwam, ging hij te voet verder. Toegesnelde agenten konden de man daarna al snel aanhouden voor het rijden in een gestolen voertuig, rijden zonder rijbewijs en het veroorzaken van meerdere aanrijdingen door gevaarlijk rijgedrag. De gestolen auto is in beslag genomen en gaat terug naar de rechtmatige eigenaar.