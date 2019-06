Drukte bij hulpposten tijdens snikhete Veteranendag

166 mensen hebben zich laten behandelen op Veteranendag voor klachten die te maken hadden met het warme weer. ’s Ochtends viel bij de medaille-uitreiking op het Binnenhof een vrouw flauw die in het gelid stond.

Gedurende de dag meldden mensen zich bij de eerste hulpposten met klachten over die veelal te maken hadden met het warme weer. Een persoon is naar ziekenhuis gebracht, meldt de woordvoerder Nationaal Comité Veteranendag aan mediapartner Omroep West.

De vijftiende editie van Veteranendag bracht in Den Haag ongeveer 75.0000 mensen op de been. In 2018 waren er nog 90.000 bezoekers.

Foto’s: Richard Mulder.