Tweede stroomstoring in Ypenburg opgelost

UPDATE – De stroomstoring in Ypenburg en Rijswijk is volledig opgelost, dat meldt Stedin.

In delen van Ypenburg en Rijswijk is zaterdagochtend kort na 10.00 uur een stroomstoring ontstaan. Volgens netbeheerder Stedin zijn 2400 klanten getroffen. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt.

Stedin meldt dat monteurs ‘ter plaatse zijn’. Het is onduidelijk hoe lang de storing nog gaat duren. Het betreft de postcodegebieden 2289, 2288 en 2497.

Donderdag was er ook al een grote stroomstoring in Ypenburg.

Foto: Omroep West.