Half miljoen voor duurzame energieplannen uit de wijk

Wethouder Liesbeth van Tongeren stelt een half miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning van kansrijke energieprojecten van bewonersgroepen in de stad. Aan energie, creativiteit en enthousiasme ontbreekt het volgens de gemeente niet, maar toch blijven sommige van die initiatieven steken in de planfase.

Om de bewonersgroepen te helpen hun eigen buurt echt een stap verder te brengen en de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar schone energie komt de wethouder met de ‘Energie uit de Wijk Challenge’.

“Het barst in Den Haag van de goede ideeën; mensen zien de mogelijkheden om juist in hun eigen omgeving met kleine of grote aanpassingen flinke effecten te bereiken. Ik zie dat bijvoorbeeld bij de Groene Mient. Dat geeft energie. De gemeente gaat inwonersgroepen die ook aan de slag willen ondersteunen. Dat doen we met denkkracht, en co-financiering als dat kan helpen, maar de bewoners blijven zélf eigenaar van hun plan. De beste manier om aan de rest van Den Haag te laten zien dat het ook echt een goed idee was, is een goede uitvoering. Dat brengt anderen weer op ideeën en zo schakelen we stapje voor stapje over op schone energie.” zegt Liesbeth van Tongeren.

Ideeën indienen

Tot 1 oktober kunnen bewonersgroepen plannen insturen. Dat kan met een korte video of een korte notitie. Uiteindelijk gaat een onafhankelijke jury de voorstellen beoordelen.

De kansrijke projecten krijgen ondersteuning van de gemeente of van netwerkpartijen bij het zelf uitvoeren van hun idee. De ondersteuning kan dan bestaan uit hulp bij het vinden van de juiste partners zoals lokale ondernemers, projectbegeleiding, hulp bij financiering, hulp bij de uitvoering of aanspraak op een expert.